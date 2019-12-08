بعد تصرفات بعض مشجعي سيتي.. فريد: لازلنا في مجتمع متخلف

أعرب فريد لاعب مانشستر يونايتد عن حزنه لما تعرض له من بعض جماهير مانشستر سيتي خلال مباراة الناديين يوم السبت والتي فاز بها الأول بنتيجة 2-1 في ملعب الاتحاد بالجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت متأخر من المباراة وأثناء تقدم يونايتد في النتيجة اتجه فريد صوب المدرجات لتنفيذ ركلة ركنية قبل أن يقذفه مشجع بولاعة، وأظهرت إعادة تلفزيونية مشجعا، على ما يبدو، يقلد حركات القرد وهو ينظر لفريد وزميله جيسي لينجارد.

وقال فريد لقناة إي.إس.بي.إن النسخة البرازيلية:"للأسف لازلنا في مجتمع متخلف. أمر مخجل أن نرى ذلك ونحن في 2019. في الملعب لم أر شيئا، شاهدت ما حدث حين عدت لغرفة الملابس".

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما "مشجع قذفني بولاعة اصطدمت بي. أحاول ألا أعير الأمر انتباها والتركيز في المباراة. للأسف يحدث ذلك في بعض الملاعب. هنا، وفي أوكرانيا مع بعض الأصدقاء. أمر محزن، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا وأن ننساه تماما".

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واستمر اللاعب الأسبق لشاختار دونتسك الأوكراني "لا يمكننا أن نعيرهم اهتماما لأن هذا ما يريدونه. تحدثت مع الحكم بعد المباراة، سيفعلون شيئا حيال الأمر. كلنا واحد بغض النظر عن لون البشرة أو لون الشعر أو النوع. جئنا من المكان نفسه وسنذهب للمكان نفسه حين ينتهي كل شيء. أشكر ربي أن لدي العديد من الأصدقاء هنا، احتضنوني في غرفة الملابس".

ومن جانبه، أصدر سيتي بيانا شديد اللهجة يحذر فيه أن أي مشجع ستتم إدانته بتصرف في المباراة، سيُحرم من دخول الملعب مدى الحياة.

وقال النادي:"مانشستر سيتي تابع الفيديو الذي يظهر مشجعا يفعل حركات عنصرية خلال الشوط الثاني من المباراة ضد مانشستر يونايتد. مسؤولو النادي يعملون مع شرطة المدينة لمساعدتهم في التعرف على أفراد منخرطين في الأمر. أي فرد سيُدان بسبب تصرف عنصري سيُبعد عن النادي مدى الحياة".

وتلقى سيتي، حامل لقب الدوري، الخسارة الرابعة في الموسم الحالي للبطولة وابتعد عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري ويستعد لمواجهة مضيفه دينامو زغرب الكرواتي يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، ارتقى يونايتد للمركز الخامس في الترتيب رافعا رصيده إلى 24 نقطة.

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