لن يغيب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن الفريق أمام زيسكو يونايتد رغم تلقيه الإنذار الثاني في دوري أبطال إفريقيا.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك

فرجاني ساسي تلقى إنذارا أمام مازيمبي، قبل أن يتلقى إنذار ثان اليوم أمام بريميرو دي أوجوستو، ورغم ذلك فلن يغيب في اللقاء المقبل حسب مصر داخل نادي الزمالك.



































































































































































































وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "نعم فرجاني ساسي تلقى الإنذار الثاني اليوم أمام بريميرو دي أوجوستو، وحسب اللائحة فاللاعب سيغيب عن اللقاء المقبل".

واستدرك "لكننا استفسرنا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل أيام عن إنذارات الفريق، وردوا أنهم بصدد إعلان قرار جديد بأن يكون الإيقاف بعد الإنذار الثالث وليس الثاني".

وأضاف "الكاف سيعلن القرار الجديد خلال أيام حسبما أخبرونا، وننتظر منهم وصول خطاب رسمي بتعديل القواعد لتتأكد مشاركة ساسي في اللقاء المقبل".

وأتم "بعد هذا القرار سيكون الإيقاف بعد الإنذار الثالث، وبالتالي سيكون من حقنا إشراك ساسي في اللقاء المقبل".

الزمالك فاز اليوم السبت على بريميرو دي أوجوستو بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد في زامبيا يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

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