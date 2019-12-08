بالفيديو – عذرا لا نجد كلمات مناسبة لوصف ميسي وما فعله سواريز.. برشلونة 5

في الطبيعي نختار عنوانا مناسبا لوصف ما حدث في المباراة، ولكن في لقاء برشلونة ومايوركا لا نجد الكلمات لوصف ما حدث.

برشلونة انتصر على مايوركا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

خماسية كاسحة كان بطلها وكالمعتاد ليونيل ميسي الذي سجل "ثلاثية" إلى جانب هدف خرافي لـ لويس سواريز وآخر لـ أنطوان جريزمان.

بينما ثنائية ريال مايوركا جاءت عن طريق أنتي بوديمير.

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اللقطة الرائعة ظهرت قبل حتى بداية المباراة. ميسي يُكرم على أرضية كامب نو بعد حصوله على الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

ميسي 👑 يرفع كرته الذهبية السادسة 6⃣ أمام جماهير كامب نو 🐐⚽✨ pic.twitter.com/RSYu5Zd87D — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2019

انتهى تكريم ميسي وبدأ يُكرم الجماهير بأدائه المبهر كالمعتاد.

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة اعتمد على الثلاثي الناري ميسي وجريزمان وسواريز.

جريزمان افتتح أهداف في الدقيقة السابعة بعد تمريرة رائعة من تير شتيجن. حارس برشلونة صنع للمرة الثانية وأنطوان سجل للمرة الخامسة في الدوري.

حفل ميسي بدأ في الدقيقة 17 بتسديدة ولا أروع ولا أجمل من خارج منطقة الجزاء.

مايوركا قلص الفارق بهدف بوديمير من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود ليونيل ويسجل بطريقته المعهودة.

الدقيقة 41 وتسديدة من ميسي تهز شباك مايوركا.

اللقطة الأروع والأجمل والتي لا توصف جاءت من سواريز في الدقيقة 44 بهدف مُبهر بالكعب.

لعبة رائعة بين دي يونج وسواريز حولها الأخير بكعبه بطريقة مبهرة في الشباك وسط اندهاش كل من في الملعب.

بوديمير عاد وهز شباك برشلونة بهدف ثان في الدقيقة 66 من رأسية متقنة.

ورفض ميسي إنهاء الليلة دون أن يضع "الهاتريك" فسجل الثالث الشخصي له في الدقيقة 83.

لعبة معتادة بين سواريز وميسي والأخير يسدد في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مايوركا.

"هاتريك" ميسي. رائعة سواريز. صناعة شتيجن. هدف جريزمان. برشلونة 5. وليلة كتالونية رائعة.

ووصل برشلونة للنقطة 34 في الصدارة بفارق الأهداف مع ريال مدريد، بينما تجمد مايوركا عند النقطة 14 في المركز الـ 17.

























































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