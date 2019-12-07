بالفيديو - فك عقدة الـ17 عاما.. نسور لاتسيو تنقض على يوفنتوس وتحرمه الصدارة

17 عاما انتظرها لاتسيو من أجل فك عقدة يوفنتوس على أرضه وبين جماهيره.. وهو ما تحقق في 2019 بعد آخر مرة تذوقوا فيها الانتصار عام 2003.

نسور لاتسيو انقضت على يوفنتوس وأسقطته بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الأولمبيكو في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

آخر فوز حققه لاتسيو على الأولمبيكو أمام البيانكونيري بالدوري كان في مايو 2003 بهدفين نظيفين ومنذ ذلك الحين لم يعرف سوى التعادل أو الهزيمة.

ورجال المدرب سيموني إنزاجي واصلوا نتائجهم الرائعة في الدوري بـ10 مباريات متتالية بلا هزيمة، أما رجال ماوريسيو ساري ففرطوا في الصدارة.

أهداف النسور أحرزها لويز فيليبي راموس وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفيليبي كايسيدو، وهدف التقدم للسيدة العجوز كان من نصيب الدون كريستيانو رونالدو.

رصيد لاتسيو ارتفع إلى 33 نقطة مقلصا الفارق مع يوفنتوس إلى 3 نقاط فقط، ليحرم الأخير من فرصة اعتلاء الصدارة على إحساب إنتر الذي يملك 38 نقطة.

إيقاع اللعب في اللقاء كان سريعا وتبادل الفريقان الهجمات وإن بدا يوفنتوس أخطر مع البداية.

والسيطرة الميدانية تُرجمت بطريقة رائعة في الدقيقة 25.

تبادل رونالدو ورودريجو بينتانكور التمريرات ثم أرسل الأخير عرضية للبرتغالي من الجانب الأيمن ليودعها صاروخ ماديرا بسهولة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح لويز فيليبي في إدراك التعادل لأصحاب الأرض معلنا المساواة حتى الشوط الثاني الذي سيشهد انقلابا في الوضع.

الدقيقة 69 كانت إيذانا بانهيار فريق مدينة تورينو مع طرد خوان كوادرادو إثر عرقلته خواكين كوريا عند انفراده بالمرمى من خارج منطقة الجزاء.

ولم تمر سوى 5 دقائق قبل أن يستقبل ميلينكوفيتش سافيتش تمريرة بينية بطريقة رائعة بوجه القدم ويسدد في شباك تشيزني، معلنا تقدم فريقه.

ومحاولات يوفنتوس للصمود لم تبدو قادرة على الاستمرار مع ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 79. لكن تشيزني حافظ على ماء الوجه وتصدى للكرة.

وفي الثواني الأخيرة وبينما ضغط البيانكونيري بكافة صفوفه بحثا عن التعديل كانت هجمة مرتدة سريعة تقتلهم، وكايسيدو جعل مدرجات الأولمبيكو تنفجر بهدف ثالث.

لاتسيو يمنح إنتر وأنطونيو كونتي هدية ويبقيهم في الصدارة.

طالع أيضا

بنشرقي يعزف بداية كارتيرون الإفريقية مع الزمالك

فريق واحد في المدينة.. هو مانشستر يونايتد

هل عاقب الأهلي الثلاثي ربيعة وفتحي؟

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام بورنموث

مازيمبي يتصدر مجموعة الزمالك