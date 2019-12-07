الفوز الأول لم يأت بعد.. الوداد يتعادل مع صن داونز

فشل الوداد الرياضي المغربي في تحقيق أول فوز له في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وتعادل على ملعبه ووسط جماهيره سلبيا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ولم يحقق الوداد أول فوز له في دور المجموعات حتى الآن، بعدما تعادل في المباراة الأولى أيضا خارج ملعبه ضد اتحاد الجزائر الجزائري بهدف لكل فريق.

وحافظ صن داونز على تصدره للمجموعة الثالثة لدوري الأبطال بعدما وصل للنقطة رقم 4، بينما يحتل الوداد المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوي مع اتحاد الجزائر صاحب المركز الثاني.

وكان اتحاد الجزائر تعادل في وقت سابق مع بترو أتليتكو الأنجولي بهدف لكل فريق.

ويلعب الوداد في الجولة الثالثة ضد بترو أتليتكو في المغرب، بينما يلعب اتحاد الجزائر على ملعبه ضد صن داونز.

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