مدرب الزمالك: درسنا بريميرو لمدة 3 أيام.. أوقفنا مصدر خطورتهم

إيقاف خطورة بريميرو دي أجوستو من جانب لاعبي الزمالك، لم يكن عن طريق الصدفة، حسبما كشف سامي الشيشيني المدرب العام للفارس الأبيض.

الزمالك انتصر على بريميرو دي أجوستو بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق أشرف بنشرقي، ليكتب الفارس الأبيض انتصاره الأول في المجموعات.

وقال الشيشيني: "أشكر كل لاعبي الزمالك بشدة على الأداء الرجولي والروح الرائعة أمام بريميرو".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "مرحلة المجموعات هي مرحلة هامة لتجميع النقاط، ولذلك يجب عليك الانتصار في كل المباريات على ملعبك".

وتابع "درسنا بريميرو دي أجوستو جيدا لمدة 3 أيام، ولعبنا على إيقاف مصادر خطورة الفريق".

وأوضح "اللاعب رقم 30 هو أخطر لاعب في بريميرو (أري بابل) ونجحنا في إيقافه وكذلك جعلنا محمود علاء يراقب اللاعب رقم 4 لأنه خطير في الكرات الثابتة (بوبو أونجيندا). ونجحنا في إيقاف كل خطورة الفريق".

وأتم "لم نوفر المساحات أمام بريميرو ونجحنا في إيقاف خطورتهم".

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فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، فيما تجمد رصيد بريميرو دي أوجوستو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد يوم 27 ديسمبر الجاري في زامبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة.



































































































































































































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