بيان رسمي - سيتي يحقق في عنصرية أحد مشجعيه بالدربي

أصدر مانشستر سيتي بيانا رسميا يعلن فيه التحقيق بشأن إشارات أحد مشجعيه العنصرية صوب لاعبي مانشستر يونايتد في الدربي.

يونايتد صعق جاره سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتسع الفارق بين السماوي والمتصدر ليفربول إلى 14 نقطة، فيما ارتقى الشياطين خامسا في الترتيب.

ومقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل يُظهر مشجع لسيتي وهو يقوم بإشارات عنصرية تجاه الثنائي جيسي لينجارد وفريد.

وقال بيان سيتي: "يدرك النادي أن أحد المشجعين قام بعمل إشارات عنصرية خلال الشوط الثاني من مباراة دربي مانشستر".

وأضاف "ويؤكد النادي أن العمل جاري مع السلطات المحلية لتحديد هذا الشخص حيث يطبق النادي سياسة عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال".

البيان أتم "سيتم حظر أي شخص عنصري من دخول الملعب مدى الحياة".

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مرتدات الشياطين الحمر القاتلة كتبت انتصارا صعبا لرجال المدرب أولي جونار سولشاير، بينما بدأت آمال بيب جوارديولا في الحفاظ على لقبه تتلاشى.

سجل هدفي يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وقلص الفارق لسيتي المدافع نيكولاس أوتاميندي.

سيتي بقي في المركز الثالث مستفيدا من خسارة ملاحقه تشيلسي، متوقفا رصيده عند 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

أما يونايتد فارتقى للمركز الخامس متجاوزا توتنام برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.

والمدرب سولشاير واصل نتائجه الإيجابية أمام الكبار في إنجلترا إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ومانشستر يونايتد بات أول فريق ينتصر على سيتي مرتين في ملعب الاتحاد تحت قيادة بيب جوارديولا.

مدينة مانشستر تبقى حمراء 🔥 الديربي ينتهي بإنتصار رجال سولشاير أمام جوارديولا 👏 مانشستر يونايتد لم يخسر من الفرق الكبرى بالدوري الإنجليزي 🔥💥 - فاز على مانشستر سيتي - فاز على توتنام - فاز على تشيلسي - تعادل مع ليفربول - تعادل مع أرسنال pic.twitter.com/G26z8RS3fU — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2019

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