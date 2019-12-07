بيان رسمي - سيتي يحقق في عنصرية أحد مشجعيه بالدربي

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

دي بروين - فريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

أصدر مانشستر سيتي بيانا رسميا يعلن فيه التحقيق بشأن إشارات أحد مشجعيه العنصرية صوب لاعبي مانشستر يونايتد في الدربي.

يونايتد صعق جاره سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتسع الفارق بين السماوي والمتصدر ليفربول إلى 14 نقطة، فيما ارتقى الشياطين خامسا في الترتيب.

ومقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل يُظهر مشجع لسيتي وهو يقوم بإشارات عنصرية تجاه الثنائي جيسي لينجارد وفريد.

أخبار متعلقة

سولشاير بعد الفوز بالدربي: كان بإمكاننا تسجيل 3 أو 4 أهداف ملامح دربي مانشستر.. سيناريو نموذجي لسولشاير ووسط سيتي المهلهل جوارديولا بعد خسارة الدربي والابتعاد عن ليفربول: الأهم عدم الاستسلام بالفيديو - دربي مانشستر لا يعرف التقاط الأنفاس.. يونايتد يفلت بانتصار قاتل ضد سيتي

وقال بيان سيتي: "يدرك النادي أن أحد المشجعين قام بعمل إشارات عنصرية خلال الشوط الثاني من مباراة دربي مانشستر".

وأضاف "ويؤكد النادي أن العمل جاري مع السلطات المحلية لتحديد هذا الشخص حيث يطبق النادي سياسة عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال".

البيان أتم "سيتم حظر أي شخص عنصري من دخول الملعب مدى الحياة".

مرتدات الشياطين الحمر القاتلة كتبت انتصارا صعبا لرجال المدرب أولي جونار سولشاير، بينما بدأت آمال بيب جوارديولا في الحفاظ على لقبه تتلاشى.

سجل هدفي يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وقلص الفارق لسيتي المدافع نيكولاس أوتاميندي.

سيتي بقي في المركز الثالث مستفيدا من خسارة ملاحقه تشيلسي، متوقفا رصيده عند 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

أما يونايتد فارتقى للمركز الخامس متجاوزا توتنام برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.

والمدرب سولشاير واصل نتائجه الإيجابية أمام الكبار في إنجلترا إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ومانشستر يونايتد بات أول فريق ينتصر على سيتي مرتين في ملعب الاتحاد تحت قيادة بيب جوارديولا.

طالع أيضا

فريق واحد في المدينة.. هو مانشستر يونايتد

هل عاقب الأهلي الثلاثي ربيعة وفتحي؟

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام بورنموث

مازيمبي يتصدر مجموعة الزمالك

مانشستر سيتي مانشستر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز ومواجهات بالجملة 5 ساعة | إفريقيا
مورينيو بعد رائعة سون: ابني يطلق عليه لقب "سون_الدو" 5 ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ثنائية الزمالك وتسجيل صلاح وهاتريك ميسي.. رائعتا سون وسواريز 6 ساعة | أوروبا
حكاية 100 مباراة لـ صلاح في الدوري الإنجليزي 6 ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي قد لا يغيب عن لقاء زيسكو رغم الإنذار الثاني 6 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – عذرا لا نجد كلمات مناسبة لوصف ميسي وما فعله سواريز.. برشلونة 5 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 3 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده 4 رسميا - كارتيرون مديرا فنيا لـ الزمالك

قد ينال إعجابك