سولشاير بعد الفوز بالدربي: كان بإمكاننا تسجيل 3 أو 4 أهداف

أعرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته الكبيرة بالفوز في الدربي على حساب الجار مانشستر سيتي.

يونايتد صعق جاره سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتسع الفارق بين السماوي والمتصدر ليفربول إلى 14 نقطة، فيما ارتقى الشياطين خامسا في الترتيب.

وقال النرويجي عقب المباراة: "سوف نتذكر هذه المباراة، لقد نظرنا دائما على مرماهم وكان بإمكاننا تسجيل 3 أو 4 أهداف ولكن كان هناك حارس مرمى جيد (إديرسون)".

وأضاف عن أسلوب لعبه "من الصعب الحصول على الكرة من سيتي، يمكنهم قتلك، لكن بالسرعة التي نمتلكها كنا خطيرين في كل مرة نخطط فيها".

وانتقل للإشادة بالثنائي آرون وان بيساكا والحارس ديفيد دي خيا "كانت ليلة لا تنسى لـ بيساكا الذي كان مذهلا منذ انضمامه إلى النادي.. دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم وهو في أفضل حالاته".

ماذا عن العنصرية التي ظهرت من قبل مُشجع لسيتي تجاه لاعبي يونايتد؟

أجاب سولشاير "لقد رأيته على الفيديو، لقد كانت موجهة لـ جيسي لينجارد وفريد. يجب على الرجل أن يخجل من نفسه. إنه أمر غير مقبول وآمل ألا يتمكن من رؤية أي مباريات أخرى".

video:1

مرتدات الشياطين الحمر القاتلة كتبت انتصارا صعبا لرجال المدرب أولي جونار سولشاير، بينما بدأت آمال بيب جوارديولا في الحفاظ على لقبه تتلاشى.

سجل هدفي يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وقلص الفارق لسيتي المدافع نيكولاس أوتاميندي.

سيتي بقي في المركز الثالث مستفيدا من خسارة ملاحقه تشيلسي، متوقفا رصيده عند 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

أما يونايتد فارتقى للمركز الخامس متجاوزا توتنام برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.

والمدرب سولشاير واصل نتائجه الإيجابية أمام الكبار في إنجلترا إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ومانشستر يونايتد بات أول فريق ينتصر على سيتي مرتين في ملعب الاتحاد تحت قيادة بيب جوارديولا.

مدينة مانشستر تبقى حمراء 🔥 الديربي ينتهي بإنتصار رجال سولشاير أمام جوارديولا 👏 مانشستر يونايتد لم يخسر من الفرق الكبرى بالدوري الإنجليزي 🔥💥 - فاز على مانشستر سيتي - فاز على توتنام - فاز على تشيلسي - تعادل مع ليفربول - تعادل مع أرسنال pic.twitter.com/G26z8RS3fU — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2019

طالع أيضا

فريق واحد في المدينة.. هو مانشستر يونايتد

هل عاقب الأهلي الثلاثي ربيعة وفتحي؟

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام بورنموث

مازيمبي يتصدر مجموعة الزمالك