جوارديولا بعد خسارة الدربي والابتعاد عن ليفربول: الأهم عدم الاستسلام

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الاعتراف بفقدانه فرصة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة في الدربي.

سيتي سقط على أرضه وبين جماهيره أمام الجار مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 14 نقطة.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة: "نحن فريق رائع، نلعب بشكل جيد لذلك امحوا هذه المخاوف التي تخلقوها لنا".

وأضاف "إذا كنا نرتكب بعض الأخطاء فسنتحسن لكن لا يمكن إنكار جودة مانشستر يونايتد. سنحاول التعلم مما حدث للمستقبل".

وحاول التقليل من مخاوف الصحافة وجماهيره "الطبيعي أنه لا يمكن الفوز بجميع البطولات، في بعض الأوقات تخسر".

وشدد "الشيء المهم عدم الاستسلام، في جميع المباريات التي خضناها هذا الموسم لعبنا بالشكل الذي أردته".

وعن رأيه في تقنية حكم الفيديو المساعد التي رفضت احتساب ركلتي جزاء لفريقه خلال الدربي، أتم "أتمنى أن تكون معنا الموسم الـمقبل".

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مرتدات الشياطين الحمر القاتلة كتبت انتصارا صعبا لرجال المدرب أولي جونار سولشاير، بينما بدأت آمال بيب جوارديولا في الحفاظ على لقبه تتلاشى.

سجل هدفي يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وقلص الفارق لسيتي المدافع نيكولاس أوتاميندي.

سيتي بقي في المركز الثالث مستفيدا من خسارة ملاحقه تشيلسي، متوقفا رصيده عند 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

أما يونايتد فارتقى للمركز الخامس متجاوزا توتنام برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.

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