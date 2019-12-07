بالفيديو – رائعة أوباما.. بنشرقي يفتتح أهداف الزمالك في مجموعات إفريقيا

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك بجتفلون بهدف أشرف بنشرقي أمام بريميرو دي أوجوستو

افتتح أشرف بنشرقي جناح الزمالك أهداف الفارس الأبيض في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في هز شباك بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

الزمالك يواجه بريميرو دي أجوستو في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من مجموعات دوري الأبطال.

يوسف إبراهيم "أوباما" انطلق من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يلعب لعبة ثنائية مع فرجاني ساسي.

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بعد الثنائية مع ساسي، أنطلق أوباما وأرسل تمريرة ولا أروع لـ بنشرقي الذي حولها بإتقان في الشباك.

لمسة رائعة من أوباما + لمسة متقنة من بنشرقي = هدف أول لـ الزمالك في مجموعات إفريقيا.

ووصل بنشرقي لهدفه الثالث في بطولة إفريقيا هذا الموسم.

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