مؤتمر عمر جابر: هدفنا تحقيق الكونفدرالية.. ونلعب دون ضغوط

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:57

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - عمر جابر

يرى عمر جابر لاعب بيراميدز أن مباراة فريقه ضد نواذيبو الموريتاني لن تكون سهلة.

عمر جابر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة الثانية لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هدفنا الفوز وسنلعب على تحقيق ذلك من أجل اتخاذ خطوة كبرى نحو التأهل للدور المقبل بالبطولة".

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وأضاف "هدفنا الأكبر تحقيق بطولة للنادي هذا الموسم خاصة وأن مجلس الإدارة وفر كل شيء من أجل تحقيق ذلك ونحن سنعمل على حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم".

وحول خوض بيراميدز للمباريات بدون دعم جماهيري أكد جابر: "نلعب المباريات بدون ضغوط جماهيرية لكن يوجد علينا ضغوط كبيرة من الجهاز الفني بقيادة ديسابر الذي يسعى دائما لتحقيق الانتصارات وسنلعب من أجل الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لربع نهائي البطولة".

وأتم تصريحاته "نبذل قصارى جهدنا لحصد الألقاب مع بيراميدز وهدفنا دائما هو تحطيم الأرقام القياسية وسنسعى لاستغلال انطلاقتنا الرائعة في البطولة لمواصلة رحلتنا نحو تحقيق اللقب".

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