مؤتمر ساليسو: لم نستحق الخسارة ضد بيراميدز.. ونتائج المصري تجبرنا على الحذر

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

مؤتمر ساليسو يوسف مدرب إينوجو رينجرز

لا يرى ساليسو يوسف مدرب فريق إينوجو رينجرز أن فريقه استحق الخسارة أمام بيراميدز في الجولة الماضية.

رينجرز خسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية.

وقال ساليسو يوسف في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء المصري اليوم السبت: "جئنا لمصر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري".

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وأضاف "لم نستحق الخسارة أمام بيراميدز، والنتيجة كانت خادعة بشكل كبير لأن الطرد الذي تعرضنا له في الشوط الأول أثر علينا، بجانب غياب نجوم الفريق جورج إيفاني، وجون أوشي، وإيكيتشوكو".

المدرب النيجيري أتبع "بصماتي لم تظهر بعد على أداء الفريق، فأنا أتولى الفريق منذ 10 أيام فقط".

وعن المصري قال ساليسو يوسف "نتائج المصري في مبارياته الأخيرة بالكونفدرالية وتحقيقه للفوز في خمس مباريات متتالية يدفع الجميع للحذر منه".

وأتم "المصري يمتلك العديد من المفاتيح الهجومية القادرة على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت".

ويلتقي المصري مع إينوجو رينجرز مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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