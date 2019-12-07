مؤتمر جلال: نيجيريا أحد معاقل كرة القدم الكبرى.. وجماهير المصري تحفزنا مهما قل عددها

يعول إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري الكثير على جماهير الفريق قبل لقاء إينوجو رينجرز.

وعقد إيهاب جلال المؤتمر الصحفي للقاء المصري وإينوجو رينجرز مساء اليوم السبت في قاعة مؤتمرات استاد الإسكندرية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي "نكل كل احترام لفريق إينوجو رينجرز العريق، والذي ينتمي لدولة نيجيريا، أحد أكبر معاقل كرة القدم في إفريقيا".

وأضاف "المباراة ستكون غاية في الصعوبة، خاصة بعد خسارة رينجرز في الجولة الأولى أمام بيراميدز، وربغتهم في التعويض لإنهاش آمال التأهل".

مدرب المصري أتبع "نعاني العديد من الغيابات خلال تلك الفترة، كان آخرها فريد شوقي الذي لن يكون حاضرا في اللقاء، بجانب عماد فتحي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، لذلك نأمل في ابتعاد الإصابات عنا في المرحلة المقبلة".

جلال واصل "جماهير المصري دائما ما تكون هي سلاح الفريق الأول والمحفز الرئيسي لهم".

وأتم "مهما قل عدد جماهير المصري بسبب ظروف اللقاء، فمجرد وجودهم في الملعب يعطي للاعبين دافعية كبيرة لتحقيق الفوز أيًا كان المنافس.

المصري يواجه إينوجو رينجرز النيجيري مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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