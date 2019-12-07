مدير استاد السلام: الباب سيظل مفتوحا لكل الأندية المصرية

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

استاد السلام

صرح العميد ممدوح الراغب مدير استاد السلام، بأن باب الملعب سيظل مفتوحا لكل الأندية المصرية وليس الأهلي فقط.

وقال ممدوح الراغب في بيان صادر عن استاد السلام لوسائل الإعلام: "استاد السلام بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية، هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم".

وأضاف "كل الجماهير سيظل مرحبا بها في أي وقت، واتفاقية الأهلي لخوض مبارياته عليه لا تعني عدم استضافة باقي الفرق".

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مدير استاد السلام أتبع "استاد السلام أحد أهم الملاعب التي استضافت بطولات كبرى ومباريات هامة لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتا للجميع".

وأتم "أي فريق يستلزم الأمر أن يلعب على استاد السلام مثل مباراة الزمالك اليوم، سيكون مرحبا به بطبيعة الحال".

كان الأهلي قد تعاقد على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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