خاص مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على الإعلاميين: القادم أفضل بشرط

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:01

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

تحدث أدهم السلحدار المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي عقب انتصار فريقه أمام الإعلاميين في كأس مصر، مشيرا إلى "انتصار معنوي مفيد بعد سلسلة الإخفاقات في الدوري".

وانتصر الإسماعيلي على الإعلاميين بثنائية مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: كنا نحتاج لهذا الفوز من أجل الاستقرار وارتفاع المعنويات لدى الفريق".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "القادم أفضل لكن بشرط استمرار الحماس والرغبة لدى اللاعبين".

وتابع "اكتسبنا من مواجهة الإعلاميين مشاركة بعض الوجوه الجديدة والتي ستكون مفيدة للفريق الأول".

وأكمل حديثه قائلا: "المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة بعض الوجوه الجديدة".

ويلعب الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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