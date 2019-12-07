الإسماعيلي يضرب موعدا مع بيراميدز.. والجيش يعبر دكرنس في كأس مصر

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الجزيرة

ضرب الإسماعيلي موعدا ناريا منتظرا مع بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر، بعدما تخطى عقبة الإعلاميين.

الإسماعيلي انتصر على الإعلاميين بهدفين مقابل لا شيء في دور الـ 32 من كأس مصر.

محمد مخلوف افتتح التسجيل أولا للإسماعيلي في الدقيقة 31 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الإعلاميين.

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وقبل نهاية الشوط الأول، آمن بيكيتي سيلفا انتصار الدراويش بهدف ثان من تسديدة متقنة في الشباك.

وسيواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز في دور الـ 16 في لقاء لم يتحدد موعد حتى الآن.

وفي لقاء آخر انتصر طلائع الجيش بصعوبة أمام دكرنس بهدف مقابل لا شيء.

هدف انتصار طلائع الجيش الوحيد جاء عن طريق حسام باولو من ضربة رأس في الدقيقة 66.

انتصار بصعوبة وضع طلائع الجيش في مواجهة مصر للمقاصة الذي نجح في الانتصار على فاركو في نفس الدور.

وتتبقى مواجهة واحدة في كأس مصر، ستجمع بين أسوان وطنطا يوم الأحد.

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