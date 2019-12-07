كلوب: محمد صلاح قوي حقا ويقدم الآن 100% من مستواه

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورنموث - ليفربول

أثنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على نجم فريقه محمد صلاح بعد الفوز على بورنموث.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "صلاح كان قوي حقا".

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وأضاف "هو تعرض للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه الآن يقدم 100% من مستواه".

وتحدث عن المباراة قائلا "إنها مواجهة رائعة بالنسبة للاعبين، وكانت الكلمة الأكثر قولا في غرفة الملابس هي "شباك نظيفة شباك نظيفة شباك نظيفة".

وأكمل "كل اللاعبين حافظوا على طاقتهم الكبيرة للاستمرار في التقدم في نتيجة المباراة حتى آخر ثانية رغم أننا كنا متقدمين بثلاثة أهداف".

وعن إصابة ديان لوفرين قال كلوب "الأمر يبدو خطيرا ولكن هذا هو وضع الفريق في الوقت الحالي، وواجهنا الكثير مثل هذه الظروف وإصابة أكثر من لاعب منذ انطلاق الموسم".

وأتم تصريحاته مشيدا باللاعب نابي كيتا قائلا: "إنه رائع وقوي للغاية ومنحنا سيطرة في خط الوسط خلال المباراة".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

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