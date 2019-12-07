التشكيل – زيزو وساسي أساسيان.. مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك ضد بريميرو

يعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك على أحمد سيد "زيزو" أمام الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي في مواجهة بريميرو دي أجوستو.

الزمالك يواجه بريميرو دي أجوستو في التاسعة مساءً في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي وزيزو ويوسف إبراهيم "أوباما".

ويشارك حازم إمام كظهير أيمن مع ثنائي قلب الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني، مع عبد الله جمعة كظهير أيسر.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراس المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد الشافي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – مصطفي فتحي – محمد عبد السلام – محمد حسن.

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