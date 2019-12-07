تشكيل دربي مانشستر - ستونز يعود مع سيتي.. مارسيال ولوك شاو يظهران رفقة يونايتد

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

دربي مانشستر - راشفورد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل الفريقين في الدربي.

فريقا مدينة مانشستر يتواجهان ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد المدافع جون ستونز إلى تشكيل السماوي، بعدما شارك نيكولاس أوتاميندي في الجولة الماضية بدلا منه أمام بيرنلي.

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أما يونايتد فقد عاد الثنائي لوك شاو وأنتوني مارسيال للظهور الأساسي.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، فيرناندينيو، أنخيلينيو.

الوسط: كيفن دي بروين، رودري، ديفيد سيلفا.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو.

الوسط: سكوت مكتوميناي، فريد، دانييل جيمس، جيسي لينجارد، ماركوس راشفورد.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

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