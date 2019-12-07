بالفيديو - أفضل أهداف الموسم؟ رائعة مارادونية من سون في شباك بيرنلي

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 17:44

كتب : FilGoal

سون - توتنام

ربما كان هذا الهدف أفضل أهداف الموسم الجاري، والأكيد أنه من بين الأعظم في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سون هيونج مين سجل هدفا مارادونا رائعا لـ توتنام في شباك بيرنلي ضمن مباريات الجولة 16 من البريمييرليج.

الكوري الجنوبي انطلق من قبل منتصف الملعب وتخطى كل من في طريقه حتى وصل إلى المرمى وأسكن الكرة الشباك في الدقيقة 32.

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كان ذلك الهدف الثالث للديوك في شباك ضيفهم.. هدف جعل الأيقونة الإنجليزي جاري لينكر يعلق "واو، سون سجل للتو واحد من أعظم الأهداف الفردية التي يمكن أن تشاهدها. هدف الموسم على ما أعتقد".

سون واصل تألقه خلال الآونة الماضية، إذ منذ بداية شهر نوفمبر سجل 5 أهداف وصنع 6 في 8 مباريات بجميع المسابقات.

90 ياردة قطعها الكوري الجنوبي مر خلالها من 7 لاعبين في بيرنلي.

إجمالا خلال الموسم الجاري سجل سون 10 أهداف وصنع 9 خلال 10 مباراة بجميع المسابقات.

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