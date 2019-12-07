لصالح الوداد وصن داونز.. بترو أتلتيكو يتعادل مع اتحاد العاصمة في إفريقيا

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

اتحاد العاصمة الجزائري

تعادل بترو أتلتيكو الأنجولي مع اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

بترو أتلتيكو رفض الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره ليعود من التأخر ويتعادل.

اتحاد العاصمة تقدم أولا عن طريق زكريا بن شاعة من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

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لكن تقدم الفريق الجزائري لم يستمر لأكثر من 10 دقائق بعدما نجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة عن طريق توني ريبيرو من ضربة رأس أيضا.

ويأتي التعادل في صالح الوداد الرياضي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ووصل اتحاد العاصمة للنقطة الثانية في المركز الثاني، بينما حصد الفريق الأنجولي نقطته الأولى في البطولة.

ويتصدر صن داونز المجموعة بعد الانتصار على بترو أتلتيكو في الجولة الأولى، بينما تعادل الوداد أمام اتحاد العاصمة.

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