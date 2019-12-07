التشكيل - صلاح يعود لقيادة ليفربول أمام بورنموث وماني احتياطي

بعد إراحته أمام إيفرتون، يعود الفرعون لقيادة ليفربول يوم السبت أمام مضيفه بورنموث في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما يجلس صديقه ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

مباراة، يأمل فيها رفاق محمد صلاح تعزيز موقعهم في صدارة ترتيب البطولة.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الدربي الذي تفوق فيه ليفربول على جاره إيفرتون بنتيجة 5-2.

ويلعب ليفربول بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - ديان لوفرين - جو جوميز

الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - جوردان هندرسون

الهجوم: أليكس أوكسليد-تشامبرلين - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

ويتصدر ليفربول الدوري ورصيده 43 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز 14 ورصيده 16 نقطة.

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