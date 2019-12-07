قبل 4 أيام من البداية.. تغيير ملعب ليفربول في كأس العالم للأندية

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 14:23

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

يستضيف استاد خليفة الدولي ثلاث مباريات في كأس العالم للأندية 2019 بعد تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية حتى الأول من عام 2020.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" عن تغيير الملعب قبل 4 أيام فقط من بداية البطولة، و10 أيام من إقامة أول مباراة على أرضية ميدانه.

ويستضيف الملعب مباريات تحديد المركز الخامس، وكذلك مباراتي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، بالإضافة إلى مباراة المركز الثالث والمباراة النهائية.

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وينتظر ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا الفائز من مواجهة مونتييري المكسيكي ضد الفائز من السد القطري وهينجين سبورت من نيو كاليدونيا.

وتقام كأس العالم للأندية على ملعبي جاسم بن حمد الذي يستضيف 3 مباريات، واستاد خليفة الدولي.

وتبلغ مساحة استاد خليفة 45 ألف متفرج وأعيد افتتاحه في مايو 2017 من أجل استضافة أحداث كأس العالم للأندية.

ولم يحصل بعد استاد المدينة التعليمية على الشهادات اللازمة لاستضافة الأحداث التابعة للفيفا، والمقرر أن يستضيف مباريات حتى ربع نهائي كأس العالم 2022.

ولن يتأثر المشجعين بالأمر إذ ستتحول التذاكر تلقائيا إلى ملعب استاد خليفة وتخصيص المقاعد وفقا لنفس فئة الأسعار.

وسبق للريدز أن شاركوا في كأس العالم للأندية 2005 والتي أقيمت في اليابان، وخسروا المباراة النهائية أمام ساو باولو البرازيلي.

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