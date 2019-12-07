كشف صلاح أدم المدير الفني المقال من تدريب الهلال السوداني معرفته بخبر إقالته من الصحفيين عقب لقاء الأهلي.

الأهلي انتصر على الهلال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هزيمة لم ينتظر بعدها الهلال ليقرر إقالة المدرب.

وقال صلاح أدم: "قرار إقالتي صُدر بعد نهاية المباراة فورا وأثناء تواجدي في المؤتمر الصحفي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "علمت بإقالتي من الصحفيين ولم أكن أعلم الخبر".

وتابع "راضي تماما عما قدمته مع الهلال خلال الفترة الماضية وأتمنى التوفيق للفريق في المستقبل".

من جانبه كشف محمود جبارة مدير الكرة في نادي الهلال الاسم البديل للمدرب، قائلا: "النادي قرر تعيين هيثم مصطفى مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت".

وأكمل حديثه قائلا: "المدرب الجديد سيستمر في منصبه لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشوار الإفريقي مع الهلال".

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الهلال انتصر في الجولة الأولى على بلاتينيوم 2-1 لكن ذلك لم يشفع للمدرب آدم الذي كان قرار إقالته غير متوقع وسريعا للغاية.

ويحتل الهلال المركز الثالث بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي والنجم الساحلي.

ويلعب الهلال في الجولة الثالثة أمام النجم الساحلي في تونس.































































































































































































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