بالفيديو – الترجي لا يعرف معنى الهزيمة.. انتصر على الشبيبة وواصل مطاردة رقم الأهلي

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

جماهير الترجي

نجح فريق الترجي التونسي في الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره أمام شبيبة القبائل الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الترجي انتصر على شبيبة القبائل بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دور المجموعات.

هدف انتصار الترجي الوحيد جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 72 عن طريق أنيس البدري من علامة الجزاء.

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وواصل فريق الترجي سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا. آخر هزيمة لـ الترجي كانت أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية.

ومنذ الهزيمة 3-1 أمام الأهلي، لعب الترجي 17 مباراة في دوري الأبطال ولم يعرف طعم الهزيمة أبدا.

ويطارد الترجي رقم الأهلي القياسي موسم 2005-06 وقتها لم يعرف المارد الأحمر طعم الهزيمة في 19 مباراة على التوالي.

فوز الترجي هو الثاني له في دور المجموعات هذا الموسم، ليتصدر مجموعته بـ 6 نقاط.

بينما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 3 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع الرجاء المغربي الذي انتصر على فيتا كلوب.

ويلعب الترجي في الجولة الثالثة على ملعبه ووسط جماهيره أمام فيتا كلوب، بينما يحل شبيبة القبائل ضيفا على الرجاء في المغرب.

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