محمد صلاح يُطيح بـ طولان.. الترسانة تتخطى إنبي وتضرب موعدا مع الأهلي

حقق فريق الترسانة مفاجأة جديدة في كأس مصر، بعدما نجح في عبور عقبة إنبي في دور الـ 32 من المسابقة المحلية.

الترسانة انتصر على إنبي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بلا أهداف.

مفاجأة الترسانة هي المفاجأة الثانية في كأس مصر، بعدما عبر أبو قير للأسمدة فريق الإنتاج الحربي.

محمد صلاح تولى قيادة الترسانة بعد رحيله من منتخب السويس، ونجح في ظهوره الأول مع الشواكيش بالإطاحة بكتيبة حلمي طولان من كأس مصر.

إنبي كان أقرب للانتصار في أحداث المباراة وتحديدا في الشوطين الإضافيين، لولا دفاع الترسانة الذي أبعد كرة من عند خط المرمى.

أحمد حسين حارس مرمى الترسانة تصدى لركلة ترجيح من حميد ماو، بينما سدد علي فوزي في العارضة وكريم فؤاد خارج المرمى.

بينما أهدر من جانب الترسانة كل من محمود شاكر عبد الفتاح وسيد حمدي.

وضرب الترسانة موعدا مع الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر، في لقاء لم يُحدد موعده حتى الآن.

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