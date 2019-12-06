ماكليش: العمل في الزمالك معقد.. رئيس النادي كان يريد اختيار التشكيل

وصف أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للزمالك فترة عمله في الزمالك بالمعقدة مؤكدا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل.

وتحدث المدرب الأسكتلندي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "العمل في الزمالك كان معقدا حتى لو فزنا بالمباريات".

وأوضح "أجد رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو هذا فهم يخسرون قيمتهم بتلك الطريقة".

وأضاف ماكليش "رئيس الزمالك كان يريد اختيار اللاعبين ولكنني قلت له نحن فزنا خارج ملعبنا في سيراليون والجزائر ولن أغير من قيمي".

وأردف "الأمر كان غريبا، اعتقدت أن الزمالك من بين أكبر ناديين في مصر وفريق اعتاد على الفوز كل أسبوع، وكان لدينا أفضل تشكيل من اللاعبين".

وأكمل "لقد استمتعت بالسير في شوارع القاهرة إنها مدينة رائعة".

وتابع ماكليش "كانت لدي بعض المعلومات حول تدخل مرتضى منصور في عمل المدربين وكثرة إقالته لهم، وعندما اجتمعت مع نجله والوكيل أبلغتهما ذلك".

وأتم "ضحكا مما قلته وقالا لي: لا تقلق لن يفعل ذلك معك".

وتولى ماكليش قيادة الزمالك في عام 2016 في فبراير وأقيل في شهر مايو من العام ذاته.

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