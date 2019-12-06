وائل جمعة بعد فوز الأهلي: الشوط الأول كان مثاليا.. ولابد من مراجعة دفاعية

أشاد وائل جمعة أيقونة الأهلي الدفاعية بأداء لاعبي فريقه في الانتصار على الهلال 2-1 في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولكن شدد في الوقت نفسه على الحاجة للتحسن دفاعيا.

وقال جمعة في تحليله للقاء على شبكة "بي إن سبورتس": "الشوط الثاني أقل من الشوط الأول الذي كان مثاليا في كل شيء سواء خطورة أو سيطرة، في الشوط الثاني كان هناك استحواذ تام وفرصتين خطيرتين".

وعن هدف الهلال الذي جاء في الثواني الأخيرة من اللقاء "لحظة تكاسل من اللاعبين في وقت ظنوا أن الكرة انتهت، لابد من المراجعة، هدف النجم الساحلي كان من نفس اللعبة بسبب الدفاع المتقدم لكن طوال اللقاء لم يظهر الهلال".

وأشار جمعة "الأهلي أضاع الشكل الجمالي الذي ظهر عليه في الشوط الأول نتيجة غياب الإيجابية، هناك مشكلة في الإنهاء وصل اللاعبون كثيرا لكن دون التسجيل".

وأثنى على محمد مجدي لاعب الأهلي "أفشة قدم مباراة ممتازة وكان نجم اللقاء. انتظر من الجانب الهجومي أكثر من ذلك، وسرحان المدافعين كان من الممكن أن يضيع اللقاء".































































































































































































سجل أهداف المباراة كل من حسين الشحات في الدقيقة 14، ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

فيما جاء هدف الهلال الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أطهر الطاهر.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى ثلاثة ليتساوى بهم مع الهلال والنجم الساحلي الذي خاض لقاء أقل.

فيما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع دون أي نقطة وسيلتقي بالنجم الساحلي غدا السبت.

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