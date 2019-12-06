بالفيديو – الأهلي يستعيد توازنه الإفريقي بانتصار هام على الهلال

استعاد الأهلي توازنه سريعا في دوري أبطال إفريقيا وحقق انتصارا هاما على الهلال السوداني بهدفين لهدف اليوم الجمعة.

وانتصر الأهلي على الهلال في ملعب السلام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف المباراة كل من حسين الشحات في الدقيقة 14، ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

فيما جاء هدف الهلال الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أطهر الطاهر.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى ثلاثة ليتساوى بهم مع الهلال والنجم الساحلي الذي خاض لقاء أقل.

فيما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع دون أي نقطة وسيلتقي بالنجم الساحلي غدا السبت.

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شوط مثالي

قدم الأهلي شوطا مثاليا وحرم الهلال من الوصول لمرمى محمد الشناوي بعد ضغط قوي في وسط الملعب وتمريرات قصيرة وسريعة مع إرسال الكرة خلف دفاع الفريق السوداني.

وفي الدقيقة السابعة سدد أفشة كرة قوية تصدى لها حارس الهلال ولم يلحق بها أي لاعب من الأهلي.

واصل الأهلي استحواذه على الكرة وفي الدقيقة 14 أرسل أفشة عرضية رائعة من الناحية اليسرى قابلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة مرت بين قدمي الحارس لتعلن عن أول أهداف الأهلي في اللقاء.

وفي الدقيقة 19 أرسل هاني عرضية زاحفة من الناحية اليمنى فشل أجايي في تسديدها لتضيع فرصة هدف محقق ثان على الأهلي.

ومع ضغط الأهلي أكثر مرر أفشة الكرة إلى وليد سليمان الذي هيأها بكعب رائع إلى أجايي الذي التف بجسده ليجبر مدافع الهلال على عرقلته ويحصل على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 35 سدد رمضان صبحي الكرة بهدوء على يسار الحارس ليعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

وبعد الهدف الثاني استفاق الهلال لكنه لم يشكل خطورة على مرمى الأهلي.

استحواذ كبير للأهلي.. وهدف متأخر للهلال

بدأ الأهلي الشوط الثاني بسيطرة تامة على مجرياته مثل نظيره الأول، وفي الدقيقة 48 مر رمضان صبحي من الناحية اليسرى بطريقة رائعة من لاعب الهلال بعدما وضع الكرة من بين قدميه وأرسلها إلى أفشة.

وسدد أفشة قذيفة بيمناه لكن مرت الكرة بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وفي الدقيقة 57 سدد أفشة كرة رائعة لمسها حارس الهلال بأطراف أصابعه لترتطم بعد ذلك بالعارضة وتضيع فرصة هدف رائع على الأهلي.

واصل الأهلي سيطرته على المباراة واستحوذ على الكرة بشكل كامل لكن غابت الخطورة في الدقائق التالية.

وتوقف اللعب لأكثر من خمس دقائق لإصابة حارس مرمى الهلال جمال سالم واضطراره للخروج.

وفي الدقيقة 85 مرر رمضان صبحي كرة إلى أجايي داخل منطقة الجزاء والتف بمدافع الهلال وسدد بيمناه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعد أربع دقائق أرسل محمد هاني عرضية إلى مروان محسن لكن رأسيته ذهبت سهلة إلى الحارس.

وفي الدقيقة 90 سدد أفشة كرة رائعة من ركلة حرة ارتطمت بالشباك من أعلى.

واحتسب الحكم ثماني دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة أخطأ محمد الشناوي في التصدي لتسديدة من محمد موسى الضي لترتد إلى أطهر الطاهر الذي سدد في الشباك بسهولة لتعلن عن هدف تقليص النتيجة للفريق السوداني.































































































































































































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