تحدث محمد صلاح المدير الفني لفريق الترسانة عقب تخطي عقبة إنبي في كأس مصر، مشيرا إلى "استغلينا عدم مشاركتهم في أي لقاء منذ لقاء الزمالك".

الترسانة تحت قيادة محمد صلاح نجح في تخطي عقبة إنبي، ليضرب موعدا مع الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال محمد صلاح: "مواجهة الأهلي؟ كل شيء وارد في بطولة كأس مصر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ننتظر تحديد موعد اللقاء حتى نستعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي".

وتابع "سعيد للغاية بالفوز على إنبي الذي يعد فريقا كبيرا بمدير فني كبير".

وأكمل حديثه قائلا: "لعبنا المباراة بتحفظ والتوفيق كان حليفا لنا في ركلات الترجيح".

الترسانة انتصر على إنبي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بلا أهداف.

مفاجأة الترسانة هي المفاجأة الثانية في كأس مصر، بعدما عبر أبو قير للأسمدة فريق الإنتاج الحربي.

وضرب الترسانة موعدا مع الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر، في لقاء لم يُحدد موعده حتى الآن.

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