مؤتمر فالفيردي: يجب معاقبة من تمنى موت جريزمان.. وسنواجه إنتر للفوز

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إنه يجب أن يتم إنزال عقوبات رادعة لمشجعي أتليتكو مدريد الذين تمنوا الموت للاعب فريقه أنطوان جريزمان خلال لقاء الفريقين الأخير في الدوري.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "يجب تحديد عقوبات رادعة على من يطلق مثل تلك العبارات في عالم الكرة".

وأكمل "هناك فئة من الناس تذهب للملاعب لسب اللاعبين للأسف".

وعن مواجهة إنتر ميلان منتصف الأسبوع في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد ضمان برشلونة التأهل لدور الـ16 قال: "سنذهب إلى الفوز ولكن أولا نركز على لقاء الغد أمام ريال مايوركا في الدوري".

وبسؤاله عما قاله ليونيل ميسي عن اعتزاله رد فالفيردي بحسم "ميسي لن يعتزل اليوم أو بعد 3 أيام ما قاله شيء طبيعي فبعد تجاوز عمر الـ30 تبدأ تفكر في تلك الخطوة وتشعر بقربك من الاعتزال".

أما عن حديث لويس سواريز بأن برشلونة عليه بالبحث عن مهاجم بديل له لأنه كبر في السن قال فالفيردي: "بالطبع الفريق يحتاج لتجديد مستمر والنادي عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري بفارق هدف عن ملاحقه ريال مدريد إذ أن كل منهما جمع 31 نقطة من 14 مباراة في ظل تأجيل الكلاسيكو بينهما.

فيما يحتل مايوركا المركز الـ17 برصيد 14 نقطة ويبتعد عن مراكز الهبوط بنقطة وحيدة.

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