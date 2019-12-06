حارس الكاميرون وأياكس: ماني استحق التواجد بين أفضل لاعبين في العالم

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 19:19

كتب : FilGoal

أندري أونانا - أياكس

قال أندري أونانا حارس أياكس أمستردام ومنتخب الكاميرون إن السنغالي ولاعب ليفربول ساديو ماني استحق أن يكون بين أفضل لاعبين في العالم وليس أفضل أربعة.

أندرى أونانا

النادي : أياكس

جاء ذلك خلال حديثه على هامش حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الماضي.

وقال أونانا عن تواجده في الحفل بعدما رُشح لجائزة أفضل حارس في العالم: "أظن أن تواجد الأفارقة هنا شيء جيد".

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وعن ماني قال: "ماني قدم موسما رائعا للغاية الموسم الماضي ولكن أنا لست من يقرر".

وشدد "في رأيي أن ماني كان يستحق التواجد بين أفضل لاعبين ولكن هذه هي كرة القدم ويجب أن نحترم الاختيارات وأن نتعامل باحترافية".

وحاز ماني على المركز الرابع في حفل الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

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