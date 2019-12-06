سلة - +31.. سيدات الأهلي يكتسحن فاب في افتتاح بطولة إفريقيا

اكتسح فريق السيدات لكرة السلة في الأهلي منافسه فاب الكاميروني بنتيجة 78-47 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وأقيمت المباراة في صالة استاد القاهرة في افتتاح مباريات بطولة إفريقيا للسيدات.

ويلعب الأهلي غدا مع ماكومينو الكونغولي في الجولة الثانية في تمام الثامنة والربع مساء.

The Final score of the Match of Al-Ahly VS FAP is 78-47#FIBAACCW pic.twitter.com/yKICbB9Ycb — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 6, 2019

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فاب وماكومينو وفيروفيارو الموزمبيقي.

وتتأهل كل الأندية المشاركة في دور المجموعات الذي يتكون من مجموعتين تضم ثمانية فرق، لكن الترتيب هو من يحدد هوية منافسك في الدور المقبل.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.



































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