قائمة الإسماعيلي – ضم ظهير أيسر لأول مرة مع عودة صادق وغياب باهر ودونجا

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة محمد محسن أبو جريشة وأدهم السلحدار على ضم محمود البدري ظهير أيسر فريق الشباب، في قائمة الفريق الأول لأول مرة.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الإعلاميين يوم السبت في دور الـ 32 من كأس مصر.

قائمة الإسماعيلي شهدت عودة محمد صادق، إلى جانب الظهور الأول للظهير الأيسر لفريق الشباب محمود البدري.

ويغيب عن قائمة الإسماعيلي كل من باهر المحمدي ومحمد حمدي زكي وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وإبراهيم أبو اليزيد.

ويلعب الفائز من الإسماعيلي والإعلاميين، مع بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري – محمد مجدي – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد أيمن.

الوسط: محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – محمد صادق – بيكيتي سيلفا – محمد الشامي – همام طارق.

الهجوم: حازم مرسي – شيلونجو.

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