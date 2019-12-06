مؤتمر جوارديولا: نحاول أن نظل فريقا جيدا دون أجويرو.. وعلى جيسوس الثقة بنفسه

رد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على تصريحات أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ يونايتد قبل مواجهة الدربي في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

بيب قال في المؤتمر الصحفي عن مواجهة الغد "أنها مباراة هامة بالطبع، منافس جيد بتاريخ كبير، سنحاول الفوز غدا ومواصلة نفس أداء المباراة الأخيرة".

واكتسح السيتيزينز بيرنلي في الجولة السابقة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتطرق سولشاير للحديث عن تاريخ مواجهات الفريق ومدى تطور بطل الموسم الماضي في السنوات الأخيرة بعدما كان يصارع للبقاء في نهاية القرن الماضي (طالع التفاصيل).

وتابع ردا على تصريحات أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد "لدينا احترام لما قدمه مانشستر يونايتد للكرة الإنجليزية والعالمية، فريق جيد وغدا عقب بداية اللقاء سوف يتحدد من يفوز".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين عن كيفية التغلب على مانشستر يونايتد".

وأكمل "لا أريد الحُكم على زملائي، لا أعلم كيف يعملون وهذا غير مناسب لي، اعتقد أنه شخص رائع لكنني لا أعرف".

وعن عودة زينشينكو من الإصابة "أنه مستعد من الناحية البدنية، لكن لا أعلم عدد الدقائق التي يمكن أن يشارك بها".

وعن وجود محادثات من أجل أن يتولى ميكيل أرتيتا مهمة تدريب أرسنال رد قائلا "لا يوجد".

وأردف بيب أنه لم يتحدث حوله مستقبل مساعده وتمنى أن يبقى إلى جواره في ملعب الاتحاد.

وعن جابريل جيسوس الذي يحجز مكانه في هجوم الفريق بعدما تعرض الأرجنتيني سيرخيو أجويرو للإصابة نصحه قائلا: "عليه أن يثق بنفسه ونريد أهدافه، وهذا سبب فوزنا في المباراة الأخيرة، عليه أن يضع الفكرة في رأسه ومن ثم القيام بذلك كل مباراة".

وأكمل "نحن فريق جيد مع أجويرو ونحاول أن نظل كذلك دونه، لا أعلم الإحصائيات، معه نسجل كثيرا ونلعب بشكل رائع وبدونه نحاول القيام بالأمر ذاته".

وأتم "الموسم الماضي لم يكن لدينا كيفين دي بروين بسبب الإصابة وحاولنا تقديم موسما جيدا لكن أفضل وجود دي بروين، ونحاول القيام بهذا دون هؤلاء اللاعبين".

وسجل جيسوس الموسم الحالي 7 أهداف في 19 مباراة بجميع المسابقات وصنع 4.

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