ميتشو يوجه رسالة للاعبي الزمالك

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام من رحيله عن الفريق.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إقالة ميتشو قبل أيام بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، قبل تعيين باتريس كارتيرون خلفا له.

وقال ميتشو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ممتن لكل من يهتم بكرة القدم في مصر والذين يضعون الزمالك في قلوبهم على الرحلة التي لا تنسى".

وأضاف "خالص التقدير لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة كان من دواعي سروري العمل معكم".

وأتم المدرب الصربي "حظ سعيد وأتمنى لكم كل خير".

Gratitude to all Egypt stakeholders of our game football specially those keeping Zamalek at heart for memorable journey we passed together.Sincere appreciation to all players,staff and management it was honor,pleasure,privilege to live&love football with u.Good luck+all the best pic.twitter.com/9Bo0ofp3xd — MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) December 6, 2019

ميتشو قاد الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، حقق الفوز في 8 منها، وتعادل في واحدة، وخسر 4.

وأوضح ميتشو لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أنا المدرب الوحيد الذي رحل عن الزمالك بالتراضي، ودون مشاكل مع الإدارة، عكس الجميع من قبلي".

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

وعلم FilGoal.comأن النادي الأبيض في مرحلة التفاوض مع ميتشو وممثليه بخصوص المستحقات المادية للمدرب الصربي.

ويحق لميتشو المطالبة بالشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ3 أشهر من راتبه، في حال قرر الزمالك إقالته.

فيما يعرض الزمالك الزمالك تسديد راتب شهرين متأخرين لميتشو، على أن يتنازل المدرب الصربي عن قيمة الشرط الجزائي، بحسب ما علم FilGoal.com.

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