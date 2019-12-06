مستشفى الأهلي - متولي ومعلول يبدآن الركض عقب لقاء الهلال.. وفحص طبي لـ لطفي

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 12:01

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الجونة - الأهلي

يبدأ محمود متولي وعلي معلول ثنائي الأهلي المصاب، الركض حول الملعب عقب مباراة الفريق أمام الهلال.

الأهلي يواجه الهلال مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن جاهزية الثنائي لبداية الركض حول الملعب خلال مران الفريق في أعقاب لقاء الهلال.

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وسيبدأ معلول الركض حول الملعب خلال تدريب الأحد، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

من جهة أخرى، يبدأ متولي تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل يوم الإثنين.

وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية في الجيم علي أن يبدأ الاثنين المقبل مرحلة الجري حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.

وأخيرا، يبدأ علي لطفي حارس الفريق، تنفيذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية.

وغاب علي لطفي عن مران الفريق الجماعي أمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي في أول مران للفريق عقب مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء اليوم لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية.

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