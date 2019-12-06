مدرب الهلال: جماهير الأهلي ستشجعنا.. ولا أحتاج لتحفيز فريقي

لا يبدو صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني قلقا من زيادة عدد الحضور لجماهير الأهلي في مباراة الفريقين، مساء الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال آدم ضاحكا "15 ألف مشجع للأهلي أخواتنا، لا مشكلة، سوف يشجعون الهلال".

وأضاف "اللعب أمام فريق كبير بحجم الأهلي حافز للاعبين، إنها من نوعية المباريات التي لا يحتاج المدير الفني للحديث كثيرا مع اللاعبين لتحفيزهم، لأن اللاعب يكون مهيئا أن يؤدي بأفضل ما يملك".

وأشار عبر قناة الأهلي "الفوز على بلاتينيوم في الجولة الأولى كان ثمينا بسبب الظروف الأخيرة التي حرمتنا من عمل معسكر خارج السودان كما اعتاد الهلال، وكذلك عدم انتظام مسابقة الدوري".

وأتم تصريحاته "الأهلي هو الأهلي في كل الظروف والأحوال، فريق له تاريخ وحاضر، لن تؤثر عليه خسارة مباراة، يبقى الأهلي، لقد زادت دوافعه لمباراة الهلال، ندرك ذلك وتحسبنا له".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

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