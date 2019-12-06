مدرب الهلال: جماهير الأهلي ستشجعنا.. ولا أحتاج لتحفيز فريقي

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 01:23

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي قبل لقاء الزمالك

لا يبدو صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني قلقا من زيادة عدد الحضور لجماهير الأهلي في مباراة الفريقين، مساء الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال آدم ضاحكا "15 ألف مشجع للأهلي أخواتنا، لا مشكلة، سوف يشجعون الهلال".

وأضاف "اللعب أمام فريق كبير بحجم الأهلي حافز للاعبين، إنها من نوعية المباريات التي لا يحتاج المدير الفني للحديث كثيرا مع اللاعبين لتحفيزهم، لأن اللاعب يكون مهيئا أن يؤدي بأفضل ما يملك".

أخبار متعلقة

فايلر: لا أخاف الهلال.. سأبحث عن عمل آخر إذا أغفلت قوة منافسي الأهلي نظرة على منافس الأهلي.. الهلال السوداني وحلم العودة للسطوع مجددا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-12-2019.. الأهلي وقمة إيطالية وكأس مصر مواجهات الأهلي والهلال.. توازن تام وذكرى رائعة وأخرى سيئة للفريق الأحمر

وأشار عبر قناة الأهلي "الفوز على بلاتينيوم في الجولة الأولى كان ثمينا بسبب الظروف الأخيرة التي حرمتنا من عمل معسكر خارج السودان كما اعتاد الهلال، وكذلك عدم انتظام مسابقة الدوري".

وأتم تصريحاته "الأهلي هو الأهلي في كل الظروف والأحوال، فريق له تاريخ وحاضر، لن تؤثر عليه خسارة مباراة، يبقى الأهلي، لقد زادت دوافعه لمباراة الهلال، ندرك ذلك وتحسبنا له".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

الأهلي الهلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الهلال لـ في الجول: علمت بإقالتي من الصحفيين.. ومدير الكرة يكشف البديل 2 ساعة | إفريقيا
نظرة على منافس الزمالك.. بريميرو دي أجوستو العنيد 2 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية بالجملة 3 ساعة | أوروبا
بالفيديو - أتليتكو "ملك التعادلات" يتقاسم نقاطه مع فياريال 3 ساعة | أوروبا
ملامح انتصار الأهلي – تحركات مستمرة وسلبية على فايلر علاجها 3 ساعة | تقرير في الجول
سلة – سيدات سبورتنج يكتسحن إينرجي البنيني بفارق 46 نقطة 3 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك