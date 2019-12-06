بالفيديو – أرسنال ينسى معنى الانتصار ويخسر أمام برايتون

تذوق طعم الانتصار أصبح من الماضي بالنسبة لـ أرسنال. الفريق اللندني يواصل السقوط والنتائج السيئة وهذه المرة أمام برايتون.

أرسنال خسر على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف أمام برايتون في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

الإسباني أوناي إيمري رحل عن تدريب أرسنال بسبب سوء النتائج والأداء، عُين السويدي فريدريك ليونبيرج والحال لم يختلف أبدا.

ليونبيرج تعادل أمام نورويتش سيتي والآن خسر أمام برايتون.

ولم يعرف أرسنال طعم الانتصار في آخر 8 مباريات على التوالي، والآن في المباراة التاسعة استمر نسيان المدفعجية لطعم الانتصار.

في آخر 9 مباريات لـ أرسنال في كل البطولات، خسر الفريق 3 مرات وتعادل 6 مرات ولم ينتصر أبدا.

آخر انتصار لأرسنال قبل الـ 9 مباريات كان في الدوري الأوروبي، أما آخر انتصار في الدوري فكان في الجولة الثامنة أمام بورنموث.

7 مباريات متتالية في الدوري ولم يحقق أرسنال طعم الانتصار، كأطول سلسلة لأي فريق بلا انتصار في الدوري هذا الموسم.

📊 Longest current runs without a PL win: 7⃣ Arsenal 4⃣ Bournemouth 4⃣ Sheffield Utd 3⃣ Everton 3⃣ Watford pic.twitter.com/D2EyvNjoCA — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 5, 2019

أدم ويبستر افتتح التهديف أولا لـ برايتون بعد تخبط دفاعي معتاد من أرسنال في الدقيقة 36.

ألكسندر لاكازيت عدل النتيجة في الشوط الأول برأسية باغتت حارس برايتون في الدقيقة 50.

وعندما اندفع أرسنال بهدف إدراك الانتصار، اهتزت شباكه من رأسية نيل موباي في الدقيقة 81.

وفشل محاولات أرسنال لإدراك التعادل ليخسر للمرة الرابعة هذا الموسم ويتجمد عند النقطة 19 في المركز العاشر.

بينما حصد برايتون نقطته الـ 18 ليقفز للمركز الـ 13.

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