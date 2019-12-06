بالفيديو – أرسنال ينسى معنى الانتصار ويخسر أمام برايتون

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

أرسنال - برايتون

تذوق طعم الانتصار أصبح من الماضي بالنسبة لـ أرسنال. الفريق اللندني يواصل السقوط والنتائج السيئة وهذه المرة أمام برايتون.

أرسنال خسر على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف أمام برايتون في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

الإسباني أوناي إيمري رحل عن تدريب أرسنال بسبب سوء النتائج والأداء، عُين السويدي فريدريك ليونبيرج والحال لم يختلف أبدا.

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ليونبيرج تعادل أمام نورويتش سيتي والآن خسر أمام برايتون.

ولم يعرف أرسنال طعم الانتصار في آخر 8 مباريات على التوالي، والآن في المباراة التاسعة استمر نسيان المدفعجية لطعم الانتصار.

في آخر 9 مباريات لـ أرسنال في كل البطولات، خسر الفريق 3 مرات وتعادل 6 مرات ولم ينتصر أبدا.

آخر انتصار لأرسنال قبل الـ 9 مباريات كان في الدوري الأوروبي، أما آخر انتصار في الدوري فكان في الجولة الثامنة أمام بورنموث.

7 مباريات متتالية في الدوري ولم يحقق أرسنال طعم الانتصار، كأطول سلسلة لأي فريق بلا انتصار في الدوري هذا الموسم.

أدم ويبستر افتتح التهديف أولا لـ برايتون بعد تخبط دفاعي معتاد من أرسنال في الدقيقة 36.

ألكسندر لاكازيت عدل النتيجة في الشوط الأول برأسية باغتت حارس برايتون في الدقيقة 50.

وعندما اندفع أرسنال بهدف إدراك الانتصار، اهتزت شباكه من رأسية نيل موباي في الدقيقة 81.

وفشل محاولات أرسنال لإدراك التعادل ليخسر للمرة الرابعة هذا الموسم ويتجمد عند النقطة 19 في المركز العاشر.

بينما حصد برايتون نقطته الـ 18 ليقفز للمركز الـ 13.

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