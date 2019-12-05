تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون فيلا عمره 4 سنوات

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - ليفربول

بهدفه في شباك تشيلسي.. حطم محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا رقما قياسيا في صفوف الفريق عمره نحو 4 أعوام.

وحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، وصنع أحمد المحمدي صنع هدف الفيلانز الوحيد لتريزيجيه لكنه لم يكن كافيا، فقد سجل تامي إبراهام وماسون ماونت ثنائية لتشيلسي.

وبذلك أصبح تريزيجيه أول لاعب في صفوف أستون فيلا يسجل في ثلاث مباريات متتالية يلعبها كأساسي منذ مايو 2015.

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فقد سجل توم كلفيرلي في 3 مباريات متتالية لعبها كأساسي في أواخر موسم 2014-2015.

الهدف هو الأول من نوعه الذي يأتي بصناعة مصرية وتهديف مصري في الدوري الإنجليزي.

ويستعد أستون فيلا لملاقاة ليستر سيتي وصيف الترتيب يوم الأحد ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

شاهد ملخص لمسات الثنائي المصري أمام تشيلسي

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