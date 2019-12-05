نظرة على منافس الأهلي.. الهلال السوداني وحلم العودة للسطوع مجددا

يستضيف الأهلي يوم الجمعة الهلال السوداني في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لمرحلة المجموعات بعد أن تعرض الفريق الأحمر للهزيمة في المباراة الأولى ضد النجم الساحلي بهدف دون رد.

يصحبكم Filgoal.com من خلال التقرير التالي في نظرة على منافس الأهلي و كيف يستعد الهلال لمواجهة الأهلي و وضع الفريق خلال الفترة الحالية.

تأهل الهلال لدور المجموعات بعد أن نجح في إقصاء إنييمبا النيجيري في دور 32 بهدف دون مقابل في مجموع المباراتين، ونجح رفاق محمد موسى الضي في تحقيق الفوز في أولى مباريات دور المجموعات على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

أزمات وصراع بين الجماهير و رئيس النادي

شهد الهلال السوداني خلال الأشهر الماضية عدة أزمات حدثت بين رئيس النادي أشرف الكاردنيال ومجموعة أولتراس "بلو ليونز" التابعة للنادي بسبب اعتراض جماهير النادي على السياسة التي يدير بها الكاردينال النادي.

الأزمة بدأت في سبتمبر الماضي عندما نظمت "بلو ليونز" وقفة احتجاجية داخل مقر النادي للمطالبة برحيل أشرف الكاردينال ليصدر رئيس النادي قرارا بمنع أعضاء الرابطة من دخول النادي مجددا.

الأزمة عادت في نوفمبر الماضي عندما نظم الكاردينال مؤتمرا صحفيا داخل مقر الهلال ليكرم نفسه على الإنجازات التي حققها مع النادي ليتعرض لهجوم كبير من أعضاء الرابطة داخل المؤتمر ليصدر قرارا مجددا بمنع الجماهير من دخول النادي ودخول مباريات الفريق في ملعب الهلال.

حُلت الأزمة قبل مباراة المريخ في دربي السودان بالدوري إذ نشر النادي بيانا قال فيه إنه سيتم السماح للجماهير وجميع أعضاء الرابطة بدخول المباريات لدعم الفريق.

لكن هذا لم يغير شيئا إذ هاجمت الجماهير رئيس النادي في مباراة المريخ التي لم تكتمل بسبب غضب الجماهير وقذف الحجارة على اللاعبين بعد هدف الغريم الثاني.

جماهير الهلال مازالت تطالب برحيل مجلس الكاردينال الذي ترى أنه سبب في حدوث أزمات مالية متلاحقة للنادي أدت للجوء عدد من اللاعبين لفسخ التعاقد مع النادي بسبب عدم دفع المستحقات.

حلم العودة إفريقيًا

برغم كل الأزمات التي تعاني منها الكرة السودانية من توقفات مستمرة من بعد الثورة السودانية إلا أن الهلال يأمل بالمنافسة على بطاقة التأهل لدور ربع النهائي لمواصلة حلم العودة مجددا كمنافس على الأدوار المتقدمة في البطولة بعد أن خرج من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي للكونفدرالية أمام النجم الساحلي.

وضع الهلال محليا

يحتل الهلال المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة وحقق الفوز في 7 مباريات وخسر 3 وتعادل في مباراة وحيدة.

ونجح في تسجيل 22 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف. هداف الفريق محليا هو وليد بخيت الشعلة برصيد 4 أهداف.

أسلوب لعب الفريق وأبرز اللاعبين

يعتمد المدير الفني للفريق صلاح آدم على طريقة 4-4-2 في المباريات التي تقام على ملعبه وبأسلوب 4-3-3 خارج ملعبه الفريق.

يلعب بشكل هجومي ومميز للغاية في العرضيات ويستفيد من قدرات ثنائي الهجوم وليد الشعلة ومحمد موسى الضي في التعامل مع الرأسيات من العرضيات التي يرسلها الظهير الأيمن المميز أطهر الطاهر.

أبرز لاعبي الفريق هم هداف الفريق محليا وليد الشعلة والمهاجم الشاب صاحب الـ 20 عاما محمد موسى الضي الذي سجل هدفي فوز الهلال في مباراة بلاتينيوم ونجح أيضا في تسجيل 3 أهداف في الدوري المحلي بالإضافة لـ أبو عاقلة عبد الله لاعب الوسط.

تقام المباراة يوم الجمعة في التاسعة مساء ويسعى الأهلي لتحقيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

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