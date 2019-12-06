مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-12-2019.. الأهلي وقمة إيطالية وكأس مصر

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات القوية حول العالم.

وفي إفريقيا وفي تمام التاسعة مساء سيلتقي الأهلي مع منافسه الهلال السوداني في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي إيطاليا وعبر قناة "بي إن سبورتس 4" سيواجه إنتر ميلان منافسه روما.

أما في إسبانيا وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيواجه فياريال نظيره أتليتكو مدريد.

وفي كأس مصر سيواجه سموحة منافسه العبور في تمام الثانية والنصف مساء عبر قناة "أون سبورت".

وعبر القناة ذاتها وفي تمام الخامسة مساء سيواجه إنبي نظيره الترسانة.

اضغط هنا لمعرفة مواعيد المباريات حول العالم

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة