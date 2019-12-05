كلوب يعتذر لـ شاكيري

اعتذر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول للاعبه جيردان شاكيري عندما علم أنه لم يظهر بشكل أساسي منذ 7 أشهر.

وشارك شاكيري كأساسي وسجل في مباراة دربي ميرسيسايد التي فاز بها ليفربول على إيفرتون 5-2 يوم الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هل هذه حقا هي مشاركته الأولى بشكل أساسي منذ 7 أشهر؟ عفوا شاكيري لقد كنت مصابا عدة مرات".

وأضاف "إن سجل هدفين مثل ديفوك أوريجي لكنت قلت بعض الكلام المشابه مثلما قلت عن أوريجي. لقد كان يبدو في أوج تألقه وقوي بدنياً لذا من المهم أن يتدرب اللاعبون جيداً بعدما يتعرضوا للإصابة".

وأكمل المدرب الألماني "لقد تعرض للإصابة ذاتها في عضلات السمانة مرتين هذا الموسم وقد عاد إلى التدريبات منذ أسبوعين بصورة كاملة".

وواصل "شاكيري يتفهم الوضع في فريق يتوجب عليه تحقيق الفوز مرة تلو الأخرى، أنت لا تقوم بـ20 تبديلا، لقد كنت واضحاً من قبل وقلت إن هذه الفترة من الموسم هي التي تحتاج فيها لكل اللاعبين وتتمنى أن يظهروا بمستوى جيد مثل ديفوك وشاكيري أو آدم لالانا أمام إيفرتون".

وأتم "التغييرات الكثيرة في التشكيل أمر مهم للغاية وسوف نفعله عدة مرات مجدداً. لقد كان ذلك كل ما نتمناه من الفريق من فترة لأخرى. لقد قدم الفريق كل ما لديه والكرات الثابتة كانت مذهلة. كل شيء جيد للغاية ولا زال ينتظرنا الكثير".

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ولم يحتج ليفربول سوى لـ 45 دقيقة ولم يتأثر بجلوس صلاح وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، من أجل حسم الدربي لصالحه.

وجلس محترفنا المصري صلاح رفقة فيرمينو على مقاعد البدلاء إذ شارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي، قبل أن يدخل فيرمينو مع الشوط الثاني مكان آدم لالانا.

أهداف الريدز سجلها أوريجي (هدفين) وشاكيري وساديو ماني وجيني فينالدوم، فيما أحرز هدفي التوفيز مايكل كين وريتشارليسون.

ليفربول رفع رصيده إلى 43 نقطة محافظا على انطلاقته الرائعة وعدم الهزيمة في مباراة بـ14 انتصارا وتعادل وحيد.

أما إيفرتون فواصل هزائمه وتراجع مركزا ليصبح في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.























































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