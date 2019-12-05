أليجري يحسمها: لن أعود للعمل حتى الصيف المقبل.. وأواصل تعلم الإنجليزية

أغلق ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لفريقه يوفنتوس الباب أمام كل الفرق التي قد تُريده، مشيرا إلى "لن أقود أي فريق حتى الصيف المقبل".

اسم أليجري ارتبط كثيرا بقيادة أرسنال الذي يبحث عن مدرب جديد، بعدما قرر إقالة أوناي إيمري.

ليس أرسنال فقط، بل مانشستر يونايتد أيضا الذي قد يقيل أولي جونار سولشاير، إلى جانب نابولي الذي قد يقيل كارلو أنشيلوتي.

ولكن أليجري لن يقود أي فريق في الوقت الحالي، حسبما أعلن المدرب.

وقال أليجري: "سأعود للعمل في يونيو المقبل. لا أعرف إذا كان يمكنكم تسمية ذلك بإجازة طويلة أم ماذا، ولكنني اتخذت بالفعل قراري".

وأضاف في حواره مع شبكة ESPN "اتفقت مع وكيلي على هذا القرار منذ رحيلي عن يوفنتوس".

وتابع "قضيت 18 عاما كلاعب كرة القدم وبعدها 16 عاما في عالم التدريب، والآن توقفت للراحة وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأوضح "امتلك الوقت الآن للراحة والحديث مع العديد من الأشخاص والاهتمام ببعض الأمور في حياتي الخاصة. أذهب للمسرح وأقرأ الكتب وأنا سعيد بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "العام المقبل سيكون مهما للغاية بالنسبة لي لأنه العام الذي سأتخذ فيه قراري الجديد بخصوص التدريب".

وأشار "بعد 5 سنوات مع يوفنتوس وعام للراحة، لا أريد العودة للعبة بشكل سيئ. هذا ما أفكره فيه الآن".

وعن تحسين لغته الإنجليزية، كشف أليجري: "أواصل الحصول على دروس في الإنجليزية في ميلان".

واستكمل "أتمكن الآن من التحدث بشكل جيد، ولكنني أجد إن جزئية الاستماع هي الأكثر صعوبة".

وشرح "إذا كنت أتحدث مع شخص يساعدني في التحدث من خلال الحديث ببطء، فأنا أفهم جيدا".

وأتم "كذلك أشاهد الأفلام باللغة الإنجليزية وإذا قرأت أي شيء بالإنجليزي فأنني أفهمه".

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