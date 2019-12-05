مواجهات الأهلي والهلال.. توازن تام وذكرى رائعة وأخرى سيئة للفريق الأحمر

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 23:18

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - كأس مصر

يستضيف الأهلي غدا الجمعة منافسه الهلال السوداني في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وستكون هذه هي أول مرة يلتقي فيها الفريقان منذ أكثر من 12 عاما بعد اللقاء في دور المجموعات في 2007.

ويوجد الكثير من التوازن بين الفريقين في تاريخ مواجهتهما إذ سبق والتقيا ست مرات.

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البداية حلم رائع

بداية مواجهات الأهلي بالفريق القادم من العاصمة السودانية الخرطوم كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987.

تعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في الذهاب في السودان.

وفي الإياب فاز الأهلي بهدفين دون رد ليتوج باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه.

لقاء شهد المشاركة الأخيرة لرئيس الأهلي الحالي محمود الخطيب "بيبو" قبل إعلانه الاعتزال بعد تسلم الكأس.

ذكرى سيئة

المواجهة التالية تحمل ذكرى سيئة جدا للأهلي على عكس المواجهة الأولى إذ حدثت في الدور الأول من دوري الأبطال في عام 2004.

لقاء الذهاب في السودان انتهى بفوز الهلال بهدف مقابل لا شيء وبدا أن الأهلي يستطيع التعويض في القاهرة.

لكن خطف الهلال تعادلا سلبيا وأخرج الأهلي من البطولة مبكرا جدا.

التوازن مستمر

المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان كانت في مجموعات دوري الأبطال 2007، فاز الأهلي ذهابا في مصر بهدفين دون رد.

وفي السودان فاز الهلال بثلاثية مقابل لا شيء.

ولكن تصدر الأهلي مجموعته وتأهل إلى النهائي أمام النجم الساحلي وخسر اللقب آنذاك.

وإجمالا في ست مواجهات فاز كل فريق مرتين وتعادلا في مثلهما.

حتى التوازن كان في عدد الأهداف إذ سجل كل منهما أربعة أهداف.

وخسر الأهلي في لقاء الجولة الأولى من النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

كل الأرقام المذكورة من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد

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