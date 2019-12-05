ريال مدريد يوضح تطورات إصابة هازارد

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد - باريس سان جيرمان

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة لاعب الوسط البلجيكي إدين هازارد التي تلقاها مع فريقه بلقاء باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وغاب جيمس بسبب هذه الإصابة عن مباراة الفريق ضد ديبورتيفو ألافيس.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا هازارد، في إطار متابعة تطور إصابته بكدمة في ساقه اليمنى، انه يعاني من كسر خارجي غير مكتمل في المنطقة ذاتها".

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وأضاف البيان "سيتم تقييم تطور حالته".

صحيفة "أس" الإسبانية أوضحت في تقريرها يوم الخميس أن اللاعب الذي كان من المتوقع أن يغيب لـ10 أيام قد تطول فترة غيابه والشكوك تحوم حول عودته لمواجهة فالنسيا يوم 15 ديسمبر في الدوري الإسباني.

ولن يغيب هازارد عن مباراة فالنسيا وحسب، بل أيضا مواجهة برشلونة يوم 18 ديسمبر في الدوري الإسباني، حسب تقرير آس، لأنه حتى إن تعافى من إصابته في الوقت المحدد، أو حتى قبل المباراة بأيام قليلة، فسيكون مفتقدا للياقة البدنية المناسبة للمباراة.

وكان التقرير الطبي عقب مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال قد قال: "اللاعب يعاني من شرخ إضافي في كاحله الأيمن".

اللاعب مازال يعاني من ألم في كاحله وتتزايد فرص عدم لحاقه بالكلاسيكو أكثر من أي وقت مضى.

ريال مدريد يستعد لمواجهة إسبانيول في الدوري يوم السبت ثم كلوب بروج في دوري الأبطال يوم الأربعاء وبعد ذلك يواجه فالنسيا ثم برشلونة.

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