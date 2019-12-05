بالفيديو - النني يسهم في هدف وبشكتاش يفوز على إيرزينكانسبور بكأس تركيا
الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 22:12
كتب : FilGoal
شارك محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط بشكتاش في فوز فريقه على إيرزينكانسبور بنتيجة 3-0 يوم الخميس.
وحل إيرزينكانسبور ضيفا على بشكتاش ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس تركيا.
الفوز هو الخامس على التوالي لبشكتاش بعدما مر بفترة تخبط في بداية الموسم.
وشارك النني في المباراة كاملة ليحافظ على مركزه الأساسي، وأسهم في الهدف الأول بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيمن سددها المصري ولكن الحارس تصدى لها لتذهب إلى مسجل الهدف الأول.
وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 ديسمبر.
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