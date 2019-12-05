6-1 في كأس مصر.. بيراميدز يغضب من تقدم النجوم ويدك شباكه بسداسية

اكتسح فريق بيراميدز ضيفه النجوم بسداسية مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس مصر.

النجوم تقدم أولا من ركلة حرة في الدقيقة 14 عن طريق نادر الطويلة، قبل أن ينفجر فريق بيراميدز في وجه النجوم ويهز شباكه 6 مرات.

دودو الجباس سجل التعادل لبيراميدز بضربة رأس في الدقيقة 20 بعد عرضية إبراهيم حسن، قبل أن يعود جناح الزمالك السابق ويسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 43.

ورفض إبراهيم حسن الاحتفال بهدف فريقه في مرمى النجوم، احتراما لفريقه السابق.

انفجار بيراميدز استمر في الشوط الثاني، ليسجل الفريق 4 مرات والبداية من الجباس أيضا في الدقيقة 57 من رأسية أخرى.

وفي الدقيقة 69 حول محمود السيد لاعب النجوم ركلة ركنية عن طريق إسلام عيسى بالخطأ في شباك فريقه.

عبد الله بكرى ارتقى في الدقيقة 75 ليحول عرضية برأسية قوية في شباك النجوم، ويكتب الهدف الخامس لـ بيراميدز.

ختام السداسية جاء عن طريق جون أنتوي في الدقيقة 83.

انتصار بيراميدز هو الفوز الأكبر في دور الـ 32 من كأس مصر حتى الآن.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة الإسماعيلي أمام الإعلاميين، لمواجهته في دور الـ 16 من كأس مصر.

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة