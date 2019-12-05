رسميا – الراحل الخامس.. إيفرتون يقيل ماركو سيلفا

أعلن إيفرتون إقالة مدربه ماركو سيلفا عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها في دربي ميرسيسايد أمام ليفربول بخمسة أهداف لهدفين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويعاني إيفرتون الأمرين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز الـ18 والذي يعصف بصاحبه للهبوط في نهاية الموسم بعدما جمع 14 نقطة فقط وسجل التوفيز 16 هدفا واستقبلوا 27.

وذكر بيان التوفيز بأن دانكن فيرجسون أحد أعضاء الجهاز الفني لسيلفا سيتولى تدريب الفريق مؤقتا أمام تشيلسي السبت المقبل، على أن يكون الإعلان عن اسم المدرب الجديد في أسرع وقت.

وأصبح ماركو سيلفا هو الراحل الخامس عن الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد كل من أوناي إيمري في أرسنال وماوريسيو بوكيتينو في توتنام.

هذا بالإضافة لمدربي واتفورد السابقين خافي جراسيا وكيكي فلوريس.

وتولى ماركو سيلفا قيادة إيفرتون في مايو من عام 2018 قادما من واتفورد بعقد يمتد لثلاث سنوات وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن.

وقاد المدرب البرتغالي التوفيز في 61 مباراة فاز في 25 وخسر في مثلهم وتعادل في 11 لقاء.

وسجل الفريق تحت قيادته 90 هدفا واستقبل 85.

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