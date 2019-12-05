ربيعة: جمهور الأهلي سلاحنا أمام الهلال

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 21:07

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن حضور جمهور الأهلي للقاء الهلال سيكون سلاح الفريق الأول في اللقاء الهام.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال غدا الجمعة في استاد السلام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "نسعى للفوز لتخطي ما حدث في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي".

وأضاف "كلنا في حالة تركيز شديد لتحقيق الفوز وضمان حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة".

وتابع ربيعة "أنا سعيد للغاية بخوض المباراة أمام جماهير الأهلي فهي خير دافع لنا وسلاحنا الأول في مواجهة الهلال".

وأتم "كلنا على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

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